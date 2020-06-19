Напротив барнаульского зоопарка появится альпийская горка

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:54:35+03:00

18 июня подрядная организация приступила к подготовке грунта и формированию декора из камней. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

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В Барнауле на пересечении улиц Георгиева и Энтузиастов в Индустриальном районе скоро обустроят уголок отдыха. В этом месте поставят клумбу с альпийской горкой, сообщает пресс-служба мэрии.

Открытая и освещенная площадка позволит альпинарию выглядеть максимально эффектно. Центр пешеходной зоны украсит цветник, станет продолжением аллеи по ул. Георгиева. Горка покроется разными цветами, а вокруг высадят живую изгородь из молодых кустарниковых растений.

Размещать камни нужно под небольшим уклоном, чтобы они выглядели максимально естественно. Как будто их местоположение не менялось долгие годы. В промежутках между ними будут высажены зеленые растения, по периметру клумбы – более 30 корней цветочной рассады. На финальном этапе будет оформлен сухой ручей из мраморной крошки, – рассказывает Виталий Хозов, начальник управления коммунального хозяйства администрации Индустриального района.

18 июня подрядная организация приступила к подготовке грунта и формированию декора из камней.

ИСТОЧНИК KP.RU