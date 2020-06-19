2020-06-19T10:09:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Барнауле на 19 июня 2020 года составило 49

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 19 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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От коронавируса умерли еще четыре человека.От коронавируса умерли еще четыре человека.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За последние сутки в Алтайском крае умерли еще четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус. Три из них умерли именно от коронавирусной инфекции, еще один случай пока находится на экспертизе. Всего по состоянию на 19 июня умерли 49 человека с COVID-19.

По данным оперативного штаба, из 49 летальных случаев 27 человек умерли от COVID-19, 19 пациентов скончались по иным, три – находятся на экспертизе. Напомним, в Алтайском крае на сегодняшний день зарегистрировано 3153 случая инфицирования коронавирусом. В их числе 328 детей до 17 лет включительно. Из всех случаев заболевания 142 – завозные, два 2 – из-за рубежа, 2089 человек заразились после контакта с ранее заболевшими лицами, в 342 случаях коронавирус обнаружен у больных внебольничной пневмонией, в 858 – у заболевших ОРВИ, в 1953 случаях – бессимптомное течение.

В настоящий момент в крае 51 тяжелобольной пациент, к аппарату ИВЛ подключены 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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