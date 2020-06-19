Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 19 июня 2020 года составило 396

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:20:07+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 19 июня 2020 года

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Число зараженный коронавирусом в Республике Алтай на 19 июня составило 396. За последние сутки выявлено сразу 60 новых случаев заболевания.

По данным регионального оперштаба, коронавирус подтвердился у 43 жителей Кош-Агачского района, у 12 жителей Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района, еще два человека заразились в Усть-Коксинском районе и один в Онгудайском. Большинство заболевших контактировали с ранее зараженными. В 13 случаях диагностированы симптомы ОРВИ.

Выздоровели десять пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского и Улаганского районов. За все время в Республике Алтай были выписаны из медучреждений 160 человек

За весь период в регионе на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано почти 30 тысяч человек. В Республике Алтай продолжает действовать режим самоизоляции и обязательный масочный режим до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU