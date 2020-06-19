В Алтайском крае судят молодого человека за вымогательство 1 тыс. рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T04:49:09+03:00

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В Алтайском крае перед судом предстанет 18-летний житель Ключевского района за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного комитета.

Следователи выяснили, что инцидент произошел одним зимним днем в декабре 2019 года. Обвиняемый на одной из улиц села в Ключевском районе стал требовать у 15-летнего знакомого деньги, угрожая применением насилия, если тот не отдаст. Подростку ничего не оставалось делать, кроме как выполнить требования вымогателя. Мальчик отдал ему одну тысячу рублей.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.163 УК РФ – вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия. В ходе следствия он полностью признал вину в содеянном. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU