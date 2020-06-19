2020-06-19T04:49:09+03:00
Происшествия

В Алтайском крае судят молодого человека за вымогательство 1 тыс. рублей

Вину он признал
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Подросток отдал вымогателю одну тысячу рублей.Подросток отдал вымогателю одну тысячу рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае перед судом предстанет 18-летний житель Ключевского района за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного комитета.

Следователи выяснили, что инцидент произошел одним зимним днем в декабре 2019 года. Обвиняемый на одной из улиц села в Ключевском районе стал требовать у 15-летнего знакомого деньги, угрожая применением насилия, если тот не отдаст. Подростку ничего не оставалось делать, кроме как выполнить требования вымогателя. Мальчик отдал ему одну тысячу рублей.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.163 УК РФ – вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия. В ходе следствия он полностью признал вину в содеянном. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае судят молодого человека за вымогательство 1 тыс. рублей
Восьми алтайским ветеранам дали новое жилье
Бабушка отсудила за гибель внучки в ДТП 600 тысяч рублей
В Барнауле на десяти участках начался ремонт тепловых сетей
Барнаульским чиновникам за взяточничество выписали штрафы
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
В Министерстве юстиции Алтайского края начали санобработку из-за коронавируса
В Алтайском краевом суде выявили случай коронавируса
РСХБ совместно с Центром агроаналитики при Минсельхозе представили ценовые индексы на продукцию АПК
Жителей Алтайского края приглашают на семинар-вебинар «Эффективный маркетинг для экспортеров»
На Алтае закрыли ЦРБ из-за вспышки коронавируса
Алтайский край вошел в число регионов с наименьшим показателем по уровню коррупции
«Охотники за наживой» и «Братья в довесок» впервые в переводе Кураж-Бамбей
Видео: в барнаульском зоопарке показали умилительных «носухатиков»
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 18 июня 2020 года составило 45
Политический вице-премьер о защитниках зеленых зон: люди не хотят коммуницировать по делу, им важно флагом помахать
Сибирякам отменяют проценты по кредитам
В Калманском районе житель убил щенка при ребенке
В Алтайском крае пособие по безработице составило 4,5 тысячи рублей
Алтайские полицейские задержали угонщика
Кофейня “Черный квадрат” останется на месте “барнаульского разлома”
Лжесотрудник банка выманил у жительницы Барнаула более 260 тысяч рублей
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Житель Алтайского края вломился в чужой дом