Восьми алтайским ветеранам дали новое жилье

19 Июнь 2020 2020-06-19T04:18:52+03:00

Всего в Алтайском крае новые дома получили более восьми тысяч ветеранов/ Фото: pixabay.com

На это направили более 11 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Еще восемь жителей Алтайского края получили новое жилье. Среди них два участника Великой Отечественной войны и шесть вдов участников войны. Как сообщает официальный сайт края, на эти цели поступило в региональный бюджет более 11 млн 200 тысяч рублей.

По данным Минсозащиты края, все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые нуждаются в более комфортных условиях проживания и состоят на учете как нуждающиеся, были обеспечены жильем.

По данным на 10 июня в жилье нуждаются 13 человек. Все они – члены семей погибших или умерших участников ВОВ.

Всего в Алтайском крае новые дома получили более восьми тысяч ветеранов на сумму более восьми миллиардов рублей. Деньги поступали из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU