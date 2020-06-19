2020-06-19T04:18:52+03:00
Общество

Восьми алтайским ветеранам дали новое жилье

На это направили более 11 млн рублей
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Всего в Алтайском крае новые дома получили более восьми тысяч ветеранов/Всего в Алтайском крае новые дома получили более восьми тысяч ветеранов/Фото: pixabay.com
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Еще восемь жителей Алтайского края получили новое жилье. Среди них два участника Великой Отечественной войны и шесть вдов участников войны. Как сообщает официальный сайт края, на эти цели поступило в региональный бюджет более 11 млн 200 тысяч рублей.

По данным Минсозащиты края, все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые нуждаются в более комфортных условиях проживания и состоят на учете как нуждающиеся, были обеспечены жильем.

По данным на 10 июня в жилье нуждаются 13 человек. Все они – члены семей погибших или умерших участников ВОВ.

Всего в Алтайском крае новые дома получили более восьми тысяч ветеранов на сумму более восьми миллиардов рублей. Деньги поступали из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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