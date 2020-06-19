Восьми алтайским ветеранам дали новое жилье
Еще восемь жителей Алтайского края получили новое жилье. Среди них два участника Великой Отечественной войны и шесть вдов участников войны. Как сообщает официальный сайт края, на эти цели поступило в региональный бюджет более 11 млн 200 тысяч рублей.
По данным Минсозащиты края, все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые нуждаются в более комфортных условиях проживания и состоят на учете как нуждающиеся, были обеспечены жильем.
По данным на 10 июня в жилье нуждаются 13 человек. Все они – члены семей погибших или умерших участников ВОВ.
Всего в Алтайском крае новые дома получили более восьми тысяч ветеранов на сумму более восьми миллиардов рублей. Деньги поступали из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU