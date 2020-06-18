На Алтае закрыли ЦРБ из-за вспышки коронавируса
В Михайловском районе из-за вспышки коронавируса закрыли Центральную районную больницу. Предварительно, диагноз подтвержден у десяти человек. Всех новых пациентов будут направлять в волчихинскую больницу.
Информацию подтвердили в региональном Минздраве, сейчас ведомство готовит официальный комментарий.
Изначально инфекцию выявили у экстренного пациента, которого привезли 15 июня в реанимацию. В настоящее время у сотрудников и пациентов берут тесты на «Ковид». Находящихся в больнице людей с отрицательным тестом на коронавирус переводят в ЦРБ Волчихинского района. В случае с подтвержденным тестом, пациентов направляют домой или оставляют в больнице в зависимости от показаний.
По данным на 18 июня, в крае зарегистрировано больше 3 тыс. человек, зараженных коронавирусом. За все время пандемии погибли 45 жителей края. Детей среди них нет.
ИСТОЧНИК KP.RU