2020-06-18T09:50:00+03:00
Коронавирус Covid-19

На Алтае закрыли ЦРБ из-за вспышки коронавируса

Иван ОЛЕКСЮК
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Изначально инфекцию выявили у экстренного пациента, которого привезли 15 июня в реанимацию.Изначально инфекцию выявили у экстренного пациента, которого привезли 15 июня в реанимацию.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Михайловском районе из-за вспышки коронавируса закрыли Центральную районную больницу. Предварительно, диагноз подтвержден у десяти человек. Всех новых пациентов будут направлять в волчихинскую больницу.

Информацию подтвердили в региональном Минздраве, сейчас ведомство готовит официальный комментарий.

Изначально инфекцию выявили у экстренного пациента, которого привезли 15 июня в реанимацию. В настоящее время у сотрудников и пациентов берут тесты на «Ковид». Находящихся в больнице людей с отрицательным тестом на коронавирус переводят в ЦРБ Волчихинского района. В случае с подтвержденным тестом, пациентов направляют домой или оставляют в больнице в зависимости от показаний.

По данным на 18 июня, в крае зарегистрировано больше 3 тыс. человек, зараженных коронавирусом. За все время пандемии погибли 45 жителей края. Детей среди них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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