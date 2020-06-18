Политический вице-премьер о защитниках зеленых зон: люди не хотят коммуницировать по делу, им важно флагом помахать

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:18:55+03:00

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Политический вице-премьер Денис Губин дал интервью порталу "Толк". Один из вопросов касался появления возможного предвыборного объединения самовыдвиженцев, которые захотят единым пулом пойти на выборы. В частности речь шла про "Защитников зеленых зон".

По словам Губина, как только они объединятся и пойдут на выборы, перестанут быть защитниками зеленых зон.

- На поверхность выплывет понимание, что эти ребята рвутся в сторону политики, а не защиты. Постоянно защищать зеленые зоны, находясь в парламенте, невозможно. Ты один раз принял закон — и всё. Дальше власть должна контролировать его исполнение. Проблема в том, что эти люди не являются ни экспертами, ни специалистами в этой области. Ничего, кроме эмоций и лозунгов, - рассказал чиновник «Толку».

По его мнению, чтобы защитить те же зеленые зоны, не нужно быть депутатом.

- Как сделал Вакаев с "Изумрудным"? Он и его коллеги разработали внятную программу. Они не пришли и не сказали: дайте нам денег, а мы вам что-то разработаем. Нет.

Они молодцы: посоветовались с местными ребятами архитекторами, урбанистами, изучили историю парка, посмотрели российский, мировой опыт, привлекли экологов, провели несколько опросов населения и так далее. Четко поняли, что площадка должна быть именно такой — это то, чего хотят жители города, - говорит специалист.

В то же время, по его словам, жители показали, что им все это не очень интересно. Во всяком случае, такой вывод можно сделать по числу людей, которые пришли на субботник в прошлом году.

- История же вокруг "Изумрудного" начиналась с того, что группа людей пожаловалась на невозможность провести субботник. Они пришли ко мне и сообщили об этом. Я поинтересовался, кто им не дает? Они ответили, что Дугин. Но потом выяснилось, что с ним они не говорили, но думают, что он не разрешит.

То есть, только думая, что им не дадут, люди начали высказывать недовольство. Я позвонил Сергею Ивановичу, спросил, как он смотрит на идею провести субботник в парке. Он ответил: "Почему нет? Хорошее дело". Так зачем протестовать? Но люди не хотят коммуницировать по делу. Им важно флагом помахать. И возникает вопрос: вам шашечки или ехать? - рассказал Губин.

ИСТОЧНИК KP.RU