2020-06-18T04:41:01+03:00
Общество

В Алтайском крае пособие по безработице составило 4,5 тысячи рублей

Оно увеличилось в три раза раза
Иван ОЛЕКСЮК
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Это же лучше, чем ничего, правда?Это же лучше, чем ничего, правда?Фото: ОЛЕКСЮК Иван
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Размер пособия по безработице составил 4,5 тыс. рублей. - Да я столько за коммуналку плачу! – скажите вы. Это оно еще выросло в три раза, правда, на короткий период - с мая по июль. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Пособие в минимальном размере получают граждане, которые впервые ищут работу или не работали больше года, а также были уволены за нарушения. В течение июня - августа все безработные граждане, имеющие детей, могут получать пособие в увеличенном размере. На каждого несовершеннолетнего ребенка назначается дополнительно по три тысячи рублей. Если безработными зарегистрированы оба родителя, то доплата назначается одному из них, - пишет служба занятости.

Поддержку также оказывают индивидуальным предпринимателям, которые с 1 марта прекратили работать - они получат пособие в максимальном размере - 12 130 рублей на три месяца начиная с июня, но не позднее, чем до 1 октября.

Для этого нужно будет зарегистрироваться в качестве безработного. Пособие начиная с июня будет автоматически пересчитано. Общий период выплаты пособия составляет три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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