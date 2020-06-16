На проспекте Калинина в Барнауле устраняют коммунальную аварию
Сегодня, 16 июня, на проспекте Калина в Барнауле произошел порыв теплосети. Рабочие уже занимаются устранением аварии.
По информации горадминистрации, порыв теплосети диаметром 500 мм произошел во время гидравлических испытаний, которые проводит Барнаульская теплосетевая компания. Из-за повреждения вода вышла на проезжую часть проспекта в районе дома №20. Движение транспорта не приостанавливали.
- Аварийные бригады незамедлительно выехали на место. Выход воды остановлен, вода с проезжей части отведена. Сейчас сотрудниками БТСК проводят на сети ремонтные работы. Ситуация находится под контролем, - отметили в мэрии.
Напомним, сейчас испытания проходят по контуру ТЭЦ-2, они продлятся до 22 июня, после чего стартуют ремонтные работы. По контуру ТЭЦ-3 работы начнутся 13 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU