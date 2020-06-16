В Барнауле скончался участник Курской битвы Павел Воронов

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:05:06+03:00

Он дважды был ранен, но почти дожил до 100-летнего юбилея

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В Барнауле скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Павел Воронов.

Павел Степанович родился в Змеиногорске в обычной многодетной крестьянской семье и с самого детства мечтал о карьере военного – хотел стать офицером. И этому суждено было сбыться.

В 1939 году после окончания девятого класса он подал заявление на учебу в Новосибирское пехотное училище. Уже спустя полтора года ему присвоили звание «лейтенант». Затем Павел Степанович служил в НКВД, принимал участие в одних из самых кровопролитных эпицентрах Великой Отечественной войны. Первое ранение получил 6 декабря 1941 года в районе города Калинина. Долгое время провел в госпиталях, но летом 43-го вновь вернулся в строй и принял участие в легендарной битве на Курской дуге.

Павел Воронов в молодостиФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Как вспоминал Павел Степанович, бои на Курской дуге были не менее ожесточенными и выматывающими, чем под Москвой, но настроение у солдат и офицеров уже было другое - боевой дух подпитывался явным ощущением превосходства советских войск, - рассказывают в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

В сентябре все того же 43 года Павел Воронков был ранен второй раз. И теперь слишком серьезно - осколок мины попал в правую голень, повредив сосуды и стопу, которую пришлось ампутировать. Кроме того, сражение оставило Павлу Степановичу множественные ранения правой кисти, шеи, левого верхнего века.

И ведь, несмотря на все тяготы, послевоенная жизнь Павла Степановича была спокойной и радостной. Он закончил Новосибирский институт торговли, встретил свою будущею жену, родил двух детей, воспитал внуков и даже правнуков. До 100-летнего юбилея кавалер ордена Красной звезды недожил совсем немного.

Похоронен Павел Степанович Воронов 16 июня на Власихинском кладбище Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU