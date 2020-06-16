2020-06-16T11:17:38+03:00
Общество

Глава алтайского избиркома пообещала проверить информацию о принудительном голосовании по поправкам на предприятиях

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Участие в голосовании добровольное.Участие в голосовании добровольное.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Глава алтайского избиркома Ирина Акимова на онлайн-брифинге 16 июня пообещала проверить распространяемую в соцсетях информацию о том, что на барнаульских предприятиях «Ротор» и «Горзеленхоз» сотрудников якобы заставляют принести на работу паспорта, чтобы проголосовать за поправки в Конституцию на рабочем месте и под присмотром.

– К сожалению, не обладаю информацией, которая прозвучала в вопросе. В избирательную комиссию Алтайского края не поступало звонков или письменной информации об этом <> Давайте примем сегодня эту информацию не только в качестве вопроса, но и для того, чтобы осуществить проверку по данным фактам. Мы принимаем этот вопрос в работу, – ответила Ирина Акимова.

Глава краевого избиркома напомнила, что участие гражданина в голосовании по закону является добровольным, поэтому такие действия со стороны работодателя явно незаконны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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