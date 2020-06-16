Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 16 июня 2020 года составило 42
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 16 июня 2020 года увеличилось еще на один случай и составило 42.
По данным оперативного штаба Алтайского края, за минувшие сутки был зарегистрирован еще один летальный случай среди пациентов с положительным тестом на коронавирус.
- Точная причина смерти будет установлена в ходе патологоанатомических исследований, - уточняет источник. - За весь период скончалось 42 человека, в том числе 22 случая от COVID-19, 17 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Тем временем в ковидных госпиталях региона в настоящее время остаются 47 тяжелых пациентов, из них 17 находится на искусственной вентиляции легких.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных с инфицированными лиц. На сегодняшний день тест на коронавирус уже сделали для более чем 150 тысяч человек, а под наблюдением медиков и на самоизоляции остаются 838 человек (в том числе два иностранных гражданина). Сняли с наблюдения 30356 человек.
Полностью вылечились и получили два отрицательных теста на COVID-19 1784 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»