Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 16 июня 2020 года составило 42

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:45:58+03:00

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 16 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 16 июня 2020 года увеличилось еще на один случай и составило 42.

По данным оперативного штаба Алтайского края, за минувшие сутки был зарегистрирован еще один летальный случай среди пациентов с положительным тестом на коронавирус.

- Точная причина смерти будет установлена в ходе патологоанатомических исследований, - уточняет источник. - За весь период скончалось 42 человека, в том числе 22 случая от COVID-19, 17 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Тем временем в ковидных госпиталях региона в настоящее время остаются 47 тяжелых пациентов, из них 17 находится на искусственной вентиляции легких.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных с инфицированными лиц. На сегодняшний день тест на коронавирус уже сделали для более чем 150 тысяч человек, а под наблюдением медиков и на самоизоляции остаются 838 человек (в том числе два иностранных гражданина). Сняли с наблюдения 30356 человек.

Полностью вылечились и получили два отрицательных теста на COVID-19 1784 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU