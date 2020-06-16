Смертность снижается в Алтайском крае

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:47:34+03:00

С начала года в региона умерло 10,5 тысяч человек

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По данным Росстата, в Алтайском крае за период с января по апрель 2020 года снизилась смертность.

Статистика говорит о том, что за четыре месяца этого года в крае родилось 6410 детей. Это на 595 меньше, чем за такой же период 2019-го (тогда 7005 детей). При этом умерло 10501 человек (в прошлом году – 11444).

- Таким образом, естественная убыль населения в Алтайском крае за первые четыре месяца года составила 4091 человек. Этот показатель на 348 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года (за первые четыре месяца 2019 года естественная убыль населения составляла 4439 человек), - сообщает Росстат.

Вместе с тем, сократилось количество заключенных браков и разводов. За первые четыре месяца соотношение было 2461 к 2479, а в прошлом году – 2959 против 3273.

В качестве мер поддержки семей и детства в Алтайском крае производят ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а также при рождении третьего и последующих детей до трех лет. Помимо этого родители могут рассчитывать на федеральный и региональный материнский капитал.

И это далеко не полный перечень возможных пособий.

ИСТОЧНИК KP.RU