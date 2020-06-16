2020-06-16T07:26:17+03:00
Общество

В Барнауле сотрудник автомагазина попался на мошенничестве

Он продавал запчасти в обход кассы
Иван ОЛЕКСЮК
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После перепродажи он оставлял деньги себе и тратил по собственному усмотрению.После перепродажи он оставлял деньги себе и тратил по собственному усмотрению.Фото: Олег УКЛАДОВ
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32-летний барнаулец уверенно шел к успеху, подделав документы о реализации запасных частей на грузовую технику на сумму около 1,5 млн рублей.

После перепродажи он оставлял деньги себе и тратил по собственному усмотрению. Об этом пишет «Unusual Crimes Barnaul».

Схему он провернул в декабря прошлого года. Недостачу выявили при проведении сверок и инвентаризации. А в июне представитель компании написал заявление в полицию. Теперь за причиненный ущерб в особо крупном размере ему придется отвечать по статье о мошенничестве, так как товары были похищены путем обмана и злоупотребления доверием, а также посредством предоставления фиктивных документов по реализации имущества.

Его могут привлечь ответстенности по ч.3 ст159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

По данным из открытых источников, статья подразумевает наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, обязательные работы или лишение свободы до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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