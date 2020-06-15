В Барнауле перенастроили светофор на перекрестке Космонавтов-Солнечная Поляна
В столице Алтайского края произвели модернизацию светофора в районе пересечения проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна.
- Здесь установили детекторы транспорта с возможностью анализа трафика дорожного движения: количество транспортных средств, скорость транспортного потока, занятость полосы, - сообщают в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
Эти детекторы будут накапливать данные об интенсивности движения в разное время. Это позволит настроить режим работы регулировщика так, чтобы здесь на образовался затор. Вдобавок к этому, благодаря детекторам диспетчер сможет в режиме реального времени отслеживать дорожную ситуацию на участке.
Работы были проведены в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной сети города Барнаула на 2015-2025 годы». Если этот опыт окажется положительным, его будут внедрять и на других объектах.
ИСТОЧНИК KP.RU