2020-06-15T16:59:53+03:00
Общество

В Барнауле перенастроили светофор на перекрестке Космонавтов-Солнечная Поляна

Здесь установили детекторы, фиксирующие транспортный поток
Анна СЕМИНА
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С помощью датчиков попробуют настроить светофоры так, чтобы на перекрестке не образовывалась пробкаС помощью датчиков попробуют настроить светофоры так, чтобы на перекрестке не образовывалась пробкаФото: Анна СЕМИНА
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В столице Алтайского края произвели модернизацию светофора в районе пересечения проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна.

- Здесь установили детекторы транспорта с возможностью анализа трафика дорожного движения: количество транспортных средств, скорость транспортного потока, занятость полосы, - сообщают в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

Эти детекторы будут накапливать данные об интенсивности движения в разное время. Это позволит настроить режим работы регулировщика так, чтобы здесь на образовался затор. Вдобавок к этому, благодаря детекторам диспетчер сможет в режиме реального времени отслеживать дорожную ситуацию на участке.

Работы были проведены в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной сети города Барнаула на 2015-2025 годы». Если этот опыт окажется положительным, его будут внедрять и на других объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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