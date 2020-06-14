В Барнауле разыскивают фальшивомонетчиков

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:20:07+03:00

Жителей просят быть внимательными при расчете, а также обращать внимание на отличительные признаки подлинных банкнот. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Барнаульские полицейский разыскивают фальшивомонетчиков, которые сбыли пятитысячную купюру в одной из торговых сетей. Подделку не отличили от настоящей ни продавцы, ни инкассаторы.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю, при формировании инкассаторской сумки в розничном магазине данная купюра не была обнаружена. После передачи ее в кредитно-финансовое учреждение был осуществлен пересчет денежных средств и выявлен поддельный денежный билет номиналом 5 тыс. рублей.

Сейчас полисмены просматривают камеры, чтобы установить причастных. Им грозит ст.186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Их могут лишить свободы на срок до восьми лет и обязать выплатить штраф в размере миллиона рублей.

Жителей просят быть внимательными при расчете, а также обращать внимание на отличительные признаки подлинных банкнот.

ИСТОЧНИК KP.RU