10 Июнь 2020 2020-06-10T13:04:29+03:00

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В правительстве Алтайского края подтвердили два случая заражения коронавирусом. Информацию «Банкфаксу» подтвердил начальник пресс-службы губернатора Дмитрий Негреев.

По его словам, заболели сотрудники автономного учреждения в структуре краевого Минфина. У двух сотрудников Алтайского центра финансовых исследований, работавших с документами в региональном министерстве финансов, был выявлен коронавирус. Сейчас оба находятся на амбулаторном лечении и наблюдаются в поликлиниках по месту жительства.

Роспотребнадзор установил круг контактных лиц. В их число вошел 21 человек.

– Им выдано постановление главного санитарного врача Алтайского края о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней с даты последнего контакта с инфицированными. Все они это постановление выполняют. На 8-10 день контактные лица пройдут лабораторное обследование, - сообщил изданию Негреев.

В некоторых помещениях здания правительства проведена дезинфекция. Режим работы здания краевого правительства остался прежним.

ИСТОЧНИК KP.RU