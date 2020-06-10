В правительстве Алтайского края подтвердили два случая заражения коронавирусом
В правительстве Алтайского края подтвердили два случая заражения коронавирусом. Информацию «Банкфаксу» подтвердил начальник пресс-службы губернатора Дмитрий Негреев.
По его словам, заболели сотрудники автономного учреждения в структуре краевого Минфина. У двух сотрудников Алтайского центра финансовых исследований, работавших с документами в региональном министерстве финансов, был выявлен коронавирус. Сейчас оба находятся на амбулаторном лечении и наблюдаются в поликлиниках по месту жительства.
Роспотребнадзор установил круг контактных лиц. В их число вошел 21 человек.
– Им выдано постановление главного санитарного врача Алтайского края о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней с даты последнего контакта с инфицированными. Все они это постановление выполняют. На 8-10 день контактные лица пройдут лабораторное обследование, - сообщил изданию Негреев.
В некоторых помещениях здания правительства проведена дезинфекция. Режим работы здания краевого правительства остался прежним.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»