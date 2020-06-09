Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить

9 Июнь 2020 2020-06-09T05:07:22+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил, что возможен возврат к мерам ужесточения в связи с коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Пока что в крае нестабильная эпидемиологическая обстановка. Каждый день прибавляется по 70-80 новых заболевших COVID-19. Томенко отметил, что в целом в регионе готовы к тому, чтобы противостоять распространению коронавируса и по объемам тестирования населения, и по количеству свободных коек в ковидных госпиталях.

– Здесь у нас все довольно-таки неплохо и надежно. Тонкий момент, зависящий от многих факторов, - это распространение болезни. Если этот показатель будет выбиваться, то в принципе предусмотрены шаги по возврату к мерам ужесточения. Конечно, этого не хотелось бы, но если так будет развиваться ситуация, то придется делать, – сказал губернатор.

Напомним, 7 июня Виктор Томенко по согласованию с Роспотребнадзором принял решение о переходе на первый этап смягчения ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU