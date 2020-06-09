2020-06-09T05:07:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить

Все из-за нестабильной эпидобстановки
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Если заболевших будет слишком много, ограничительные меры вновь вернут.Если заболевших будет слишком много, ограничительные меры вновь вернут.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил, что возможен возврат к мерам ужесточения в связи с коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Пока что в крае нестабильная эпидемиологическая обстановка. Каждый день прибавляется по 70-80 новых заболевших COVID-19. Томенко отметил, что в целом в регионе готовы к тому, чтобы противостоять распространению коронавируса и по объемам тестирования населения, и по количеству свободных коек в ковидных госпиталях.

– Здесь у нас все довольно-таки неплохо и надежно. Тонкий момент, зависящий от многих факторов, - это распространение болезни. Если этот показатель будет выбиваться, то в принципе предусмотрены шаги по возврату к мерам ужесточения. Конечно, этого не хотелось бы, но если так будет развиваться ситуация, то придется делать, – сказал губернатор.

Напомним, 7 июня Виктор Томенко по согласованию с Роспотребнадзором принял решение о переходе на первый этап смягчения ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медики барнаульского роддома №1 требуют открыть клинику
Барнаульцы рассказали о своих самых заветных мечтах
Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить
Медсестра из Алтайского края пообщалась с Владимиром Путиным
Без резких движений: возвращаться к нормальной жизни в Алтайском крае будут поэтапно
Пенсионерка избила престарелую мать совком, кочергой и крышкой от кастрюли
Пьяный мужчина до смерти забил соседку лопатой
На Алтае злоумышленники украли музыкальные инструменты и аппаратуру
На Алтае установили личность вломившегося в микрофинансовую организацию мужчины
Учителей физики приглашают принять участие в краевом конкурсе
Более 500 жилых домов остались без воды
Ковидный госпиталь Змеиногорска переходит в формат обычной больницы
Шквалистый ветер и грозы идут на Алтай
Под Хабарами растет «живописная» свалка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 1026
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 2390
Полиция задержала уличного художника, разрисовавшего граффити дома