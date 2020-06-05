В Алтайском крае бизнесмены украли из бюджета 23 миллиона рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:37:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле осудил трех бизнесменов, которые похитили из бюджета 23 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что в 2008-2012 годах предприниматель и двое его знакомых представляли в налоговые органы поддельные декларации о приобретении леса-кругляка, который был заготовлен в Иркутской области. Согласно документам, лес поставляли на экспорт в Китай. По фальшивым отчетам создавалась видимость уплаты НДС, чего в действительности не было.

Налоговая перевела бизнесменам 23 миллиона рублей в качестве компенсации по НДС, которые были похищены подсудимыми. Оперативники УФСБ России по Алтайскому краю выяснили, что документы были фиктивными.

Всех троих признали виновными в мошенничестве. Организатору суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей. Второму подсудимому дали 2 года 10 месяцев со штрафом в 200 тысяч рублей, третьему– 3 года со штрафом в 300 тысяч.

Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба, на имущество и объекты недвижимости аферистов наложили арест.

ИСТОЧНИК KP.RU