Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 4 июня 2020 года составило 861

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:52:56+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 4 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 4 июня 2020 года увеличилось еще на 21 человека и составило 861. Все работники подрядной организации Корбалихинского рудника выздоровели и выписаны из госпиталя.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 69 и составило 2135 .

Новые случаи выявили в Барнауле - 48 человек, в Бийске – 5, Павловском районе – 2, Славгороде – 2, Кулундинском районе – 2, Алейске – 2, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеиногорском, Поспелихинском, Благовещенском, Ребрихинском, Волчихинском и Первомайском районах - по одному заболевшему.

В настоящее время под меднаблюдением и на самоизоляции – 3244 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 25368 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 111816 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU