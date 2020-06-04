В Барнауле женщину осудили за неуплату алиментов

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:43:58+03:00

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Жительницу краевой столицы осудили за неуплату алиментов на содержание своих сыновей.

Как рассказала “Комсомольской Правде” помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Попова, суд с 2011 года обязал женщину выплатить алименты на содержание своих несовершеннолетних сыновей. Подсудимая была привлечена к административной ответственности за неуплату средств. При этом алименты она так и не платила. Сумма долга составила около 40 тыс. руб.

Суд признал женщину виновной в неуплате алиментов. Ее приговорили 4 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Наказание в виде исправительных работ считается условным, с установлением испытательного срока 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU