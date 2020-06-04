В Барнауле женщину осудили за неуплату алиментов
Жительницу краевой столицы осудили за неуплату алиментов на содержание своих сыновей.
Как рассказала “Комсомольской Правде” помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Попова, суд с 2011 года обязал женщину выплатить алименты на содержание своих несовершеннолетних сыновей. Подсудимая была привлечена к административной ответственности за неуплату средств. При этом алименты она так и не платила. Сумма долга составила около 40 тыс. руб.
Суд признал женщину виновной в неуплате алиментов. Ее приговорили 4 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Наказание в виде исправительных работ считается условным, с установлением испытательного срока 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU