2020-06-03T14:25:32+03:00
Происшествия

На Алтае суд оштрафовал депутата за мошенничество на полмиллиона рублей

Он сделал фиктивные документы, по которым администрация заплатила ему почти полмиллиона рублей
Иван ОЛЕКСЮК
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Когда «схема» вскрылась, против него возбудили уголовное дело.Когда «схема» вскрылась, против него возбудили уголовное дело.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский суд оштрафовал депутата, который увел по фиктивным документам у рубцовской администрации почти полмиллиона рублей. С его организацией были заключены муниципальные контракты по уборке мусора в городе и местном кладбище.

Как пишет региональный Следственный комитет, все произошло в 2018 году. Депутат завысил объемы и стоимость выполненных работ по утилизации ТБО. В результате мошеннических действий администрацией района предприятию была выплачена сумма в размере более 529 тысяч рублей, что является крупным размером.

Когда «схема» вскрылась, против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Суд признал депутата виновным, который все отрицал и приговорил к выплате штрафа в размере 430 тыс. рублей, а также удовлетворил иск муниципального образования на возмещение суммы причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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