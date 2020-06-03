На Алтае суд оштрафовал депутата за мошенничество на полмиллиона рублей
Алтайский суд оштрафовал депутата, который увел по фиктивным документам у рубцовской администрации почти полмиллиона рублей. С его организацией были заключены муниципальные контракты по уборке мусора в городе и местном кладбище.
Как пишет региональный Следственный комитет, все произошло в 2018 году. Депутат завысил объемы и стоимость выполненных работ по утилизации ТБО. В результате мошеннических действий администрацией района предприятию была выплачена сумма в размере более 529 тысяч рублей, что является крупным размером.
Когда «схема» вскрылась, против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Суд признал депутата виновным, который все отрицал и приговорил к выплате штрафа в размере 430 тыс. рублей, а также удовлетворил иск муниципального образования на возмещение суммы причиненного ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU