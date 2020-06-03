В Барнауле 40 школьников получат по 13 200 рублей

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:10:11+03:00

Рассчитывать на единовременную именную выплату могут отличники

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Неплохой бонус ждет барнаульских отличников к окончанию учебного года. 40 человек получат по 13 200 рублей. Сейчас в мэрии начали принимать документы от претендентов на выплаты.

Главное условие – пятерки по всем предметам. Также учитывают победы в городских, региональных, всероссийских, международных предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах и спортивных мероприятиях.

Свои успехи придется подтвердить табелем, дипломами, грамотами или другими документами победителей либо призеров.

- Единовременная именная выплата устанавливается с целью поощрения учащихся, достигших высоких стабильных результатов в учебе, в области науки, культуры, спорта, а также стимулирования освоения ими образовательных программ, реализации творческого и интеллектуального потенциала, - пишет мэрия.

Подать документ можно будет до 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU