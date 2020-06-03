В Барнауле 40 школьников получат по 13 200 рублей
Неплохой бонус ждет барнаульских отличников к окончанию учебного года. 40 человек получат по 13 200 рублей. Сейчас в мэрии начали принимать документы от претендентов на выплаты.
Главное условие – пятерки по всем предметам. Также учитывают победы в городских, региональных, всероссийских, международных предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах и спортивных мероприятиях.
Свои успехи придется подтвердить табелем, дипломами, грамотами или другими документами победителей либо призеров.
- Единовременная именная выплата устанавливается с целью поощрения учащихся, достигших высоких стабильных результатов в учебе, в области науки, культуры, спорта, а также стимулирования освоения ими образовательных программ, реализации творческого и интеллектуального потенциала, - пишет мэрия.
Подать документ можно будет до 10 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU