Коллективных процедур в санаториях не будет, а столы в ресторанах установят на расстоянии двух метров

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:35:25+03:00

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С 8 июня в Белокурихе начнется открытие санаториев. Первыми будут запущены санаторий «Белокуриху» и курортная поликлиника, с 15 июня откроется санаторий «Катунь» и с 22 июня — санаторий «Сибирь».

Все сотрудники санаториев будут обследоваться на коронавирус три раза в месяц. Отдыхающие также обязаны вместе с пакетом медицинских документов предъявить результат теста на COVID-19. В случае, если признаки заболевания проявятся во время пребывания на курорте, их проверят на вирус и отправят в обсерватор под который, кстати, выделено отдельное здание.

Что касаемо размещения, семьям разрешено селиться в одном номере, во всех остальных случаях будет организовано одиночное проживание.

- В целом номерной фонд будет заполнен не более чем на 60%, очередей и коллективных процедур не станет, - рассказывают в ЗАО «Курорт Белокуриха». - Часы работы ресторанов увеличат. На шведской линии будут работать повара, которые организуют процесс выбора блюд. Столы установят на расстоянии двух метров друг от друга.

Кстати, все номера санаториев сейчас оснащают специальными рециркуляторами воздуха, которые снижают вероятность заболевания вирусными инфекциями.

ИСТОЧНИК KP.RU