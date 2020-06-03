Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 июня 2020 года превысило 2 тыс. человек.

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:28:21+03:00

Специалисты уверяют, больше, чем половина выявленных носителей не имеют никаких симптомов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о коронавирусе в Барнауле на 3 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае и Барнауле совсем не утешительные – число заболевших превысило 2 тыс. человек (2066 человек). Только за последние сутки выявлен 81 новый случай, большинство из них – в Барнауле.

В остальных городах края прирост минимальный, там зафиксированы единичные случаи. Специалисты уверяют, больше, чем половина выявленных носителей не имеют никаких симптомов.

- Тяжелобольных - 55, на аппарате ИВЛ - 17. Выздоровело – 840, из них 726 взрослых и 114 детей. За прошедшие сутки выздоровело 25 человек, - сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, большинство заболевших выявляются по контакту с носителем, нов последнее время появляются сообщения, что контактировавших проверяют спустя рукава.

- Знакомая переболела коронавирусом, не было никаких симптомов, положительный результат показал тест, но вот членов ее семьи никто не проверял, - рассказала Анна.

Напомним, в регионе действует масочный режим и режим самоизоляции. Но судя по отношению людей к этому – режимы не особо-то и действует. Вся эта ситуация начинает напоминать интернетные мемы – режим вроде есть, но как бы его и нет.

ИСТОЧНИК KP.RU