Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 июня 2020 года превысило 2 тыс. человек.
Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае и Барнауле совсем не утешительные – число заболевших превысило 2 тыс. человек (2066 человек). Только за последние сутки выявлен 81 новый случай, большинство из них – в Барнауле.
В остальных городах края прирост минимальный, там зафиксированы единичные случаи. Специалисты уверяют, больше, чем половина выявленных носителей не имеют никаких симптомов.
- Тяжелобольных - 55, на аппарате ИВЛ - 17. Выздоровело – 840, из них 726 взрослых и 114 детей. За прошедшие сутки выздоровело 25 человек, - сообщает оперативный штаб региона.
По данным оперштаба, большинство заболевших выявляются по контакту с носителем, нов последнее время появляются сообщения, что контактировавших проверяют спустя рукава.
- Знакомая переболела коронавирусом, не было никаких симптомов, положительный результат показал тест, но вот членов ее семьи никто не проверял, - рассказала Анна.
Напомним, в регионе действует масочный режим и режим самоизоляции. Но судя по отношению людей к этому – режимы не особо-то и действует. Вся эта ситуация начинает напоминать интернетные мемы – режим вроде есть, но как бы его и нет.
ИСТОЧНИК KP.RU