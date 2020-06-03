В Казенной Заимке наконец-то сделают детскую площадку

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:00:14+03:00

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Нормальные детские площадки появляются не только в черте Барнаула, но и на его окраине. Мэрия поделилась радостной новостью – в Казенной Заимке сделают детскую площадку, хочется добавить - наконец-то!

Местные жители выиграли грант - 113 тыс. рублей. На эти деньги закупят детский игровой комплекс, а также футбольные ворота, волейбольную сетку и баскетбольное кольцо. Предполагается, это позволит привлечь к занятиям физкультурой и спортом подростков и их родителей.

Сейчас здесь есть несколько игровых и спортивных элементов, которые перенесли сюда с улицы Арбатской, где в прошлом году установили новые. Также здесь жители своими руками сделали бревенчатые столбики-лесенки и стол со скамейками для настольных игр.

- К работе по обустройству приступят уже на следующей неделе, - пишет мэрия.

ИСТОЧНИК KP.RU