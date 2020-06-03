2020-06-03T08:00:14+03:00
Общество

В Казенной Заимке наконец-то сделают детскую площадку

На это потратят 113 тыс. рублей
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Детская площадкаДетская площадкаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Нормальные детские площадки появляются не только в черте Барнаула, но и на его окраине. Мэрия поделилась радостной новостью – в Казенной Заимке сделают детскую площадку, хочется добавить - наконец-то!

Местные жители выиграли грант - 113 тыс. рублей. На эти деньги закупят детский игровой комплекс, а также футбольные ворота, волейбольную сетку и баскетбольное кольцо. Предполагается, это позволит привлечь к занятиям физкультурой и спортом подростков и их родителей.

Сейчас здесь есть несколько игровых и спортивных элементов, которые перенесли сюда с улицы Арбатской, где в прошлом году установили новые. Также здесь жители своими руками сделали бревенчатые столбики-лесенки и стол со скамейками для настольных игр.

- К работе по обустройству приступят уже на следующей неделе, - пишет мэрия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 июня 2020 года превысило 2 тыс. человек.
В Казенной Заимке наконец-то сделают детскую площадку
Жителей Алтайского края зовут на охоту на сурка
В Павловском районе похоронили главу Комсомольского сельсовета Владимира Глазкова
Алтайскому фермеру дали грант в 13 млн рублей
Вандалы разгромили участок барнаульской площади, реконструированный за 14 млн рублей
«Не все проходят испытание властью»: алтайский губернатор об аресте главы Славгорода
Жители Алтайского края могут принять участие в создании онлайн-мозаики из флага России
Вахтовики ограбили лавку с медовухой на Алтае
Жительница Алтайского края проникла в чужой дом и украла кошелек, чтобы купить бензин
Пенсионный фонд разберется со всеми фактами отказа в единовременной выплате
На Алтае мужчина взял знакомую на «слабо» и поджег ее
РСХБ с 1 июня запускает потребительское кредитование по ставке от 6,9% годовых
ВТБ запустил программу со встроенной благотворительностью от инвестиций в ПИФ в помощь пожилым людям
«Единая Россия» передаст алтайским медикам реанимобиль со встроенным аппаратом ИВЛ
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 июня 2020 года составило 815
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 июня 2020 года составило 1985
На Барнаулке установят улавливатель мусора
Мужчина на грузовике переехал годовалого сына
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Почта России представила серию «добрых» открыток
В Барнауле отремонтируют дороги, ведущие к школам и детским садам
Более 30 тысяч цветов высадили на центральной клумбе площади Октября
Мошенник от имени барнаульца собирал деньги на «операцию» матери