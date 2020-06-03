Жителей Алтайского края зовут на охоту на сурка

3 Июнь 2020 2020-06-03T05:13:50+03:00

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Алтайских охотников приглашают за разрешениями на добычу сурка. Мера полезная, особенно, в условиях коронавируса, тут тебе и изоляция, и дополнительное пропитание - потому что последствия пандемии для экономики никто не отменял.

В общем, выдавать разрешения будут с 9 июня в региональном Минприроды. Охотиться можно будет в общедоступных охотничьих угодьях. Подать документы охотники смогут по будням с 8 до 17 часов (обед с 13 часов до 13 часов 48 минут) по адресу: Барнаул, улица Чкалова 230, кабинет 105, - сообщается на официальном сайте региона.

С графиком работы чиновников просят ознакомиться на сайте Минприроды. Там же опубликованы данные о количестве сурков к "отстрелу".

Но вы, если соберетесь, будьте осторожны - сурки могут переносить болезни. В соседней Республике Алтай были случаи, когда охотники заражались от них чумой.

ИСТОЧНИК KP.RU