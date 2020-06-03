2020-06-03T04:56:46+03:00
Общество

В Павловском районе похоронили главу Комсомольского сельсовета Владимира Глазкова

Мужчина скоропостижно скончался на 55-м году жизни
Иван ОЛЕКСЮК
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В Павловском районе простились с главой Комсомольского сельсовета Владимиром Глазковым. Он скоропостижно скончался на 55-м году жизни. Как пишет "Банкфакс", похороны прошли 2 июня.

Он находился в должности руководителя администрации села почти восемь лет. Это рассказал изданию заместитель главы администрации района по взаимодействию с органами МСУ и социальной политике Владимир Краснов.

Причиной смерти Глазкова стало резкое ухудшение здоровья. Конечно, информация предварительная, заключение врача станет известно позже. Не исключено, что смерть связана с тем, что раньше Глазков перенес несколько инсультов.

Администрация района, главы администраций сельсоветов и главы сельсоветов выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной смертью коллеги.

- Владимир Васильевич был мужик, имел своё мнение и делал все для своего сельсовета, мы его не сберегли, - пишут коллеги погибего.

Владимир Глазков родился 20 февраля 1966 года в селе Лебяжьем Павловского района. 23 года он проработал в органах внутренних дел. В 2012 году Глазков возглавил Комсомольский сельсовет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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