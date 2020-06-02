Жители Алтайского края могут принять участие в создании онлайн-мозаики из флага России

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:02:49+03:00

Принять участие в акции могут все желающие Фото: предоставлено организаторами

Снимок надо прислать или опубликовать до 8 июня

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Министерство культуры РФ и Музей Победы запустили патриотическую онлайн-акцию «Цвета Российского Флага». Принять участие в ней могут и жители Алтайского края.

Акция приурочена ко Дню России и пройдет не сайте «Культура.РФ». Там появится огромная мозаика, которая будет собрана из фотографий флага нашей страны, присланные пользователями интернета.

-Для того чтобы принять участие в акции достаточно прислать на адрес музея или разместить на своей страничке в соцсетях фотографию флага. Символический триколор можно также сделать своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить и даже испечь торт - простор для творчества не ограничен! – говорят организаторы.

Все это надо успеть сделать до 8 июня. Фотографии принимаются по электронной почте muzeipobedi@yandex.ru. К публикации в социальных сетях следует добавить хэштеги #ДеньРоссии #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Под снимком необходимо указать свой город и размеры триколора. Не забывайте открывать страницы.

12 июня ровно в 12 часов по Москве снимки превратятся в огромную мозаику.

ИСТОЧНИК KP.RU