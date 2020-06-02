Вахтовики ограбили лавку с медовухой на Алтае

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:38:43+03:00

Они просто хотели еще выпить, но магазины оказались закрыты

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В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту кражи медовухи из торгового киоска.

В полицию обратилась хозяйка одного из торговых киосков, расположенных на территории Чемальской ГЭС. Женщина рассказала, что неизвестные взломали навесной замок и вынесли из павильона 20 бутылок медовухи. Ущерб потерпевшая оценила в шесть тысяч рублей.

Подозреваемых вскоре установили. Ими оказались трое жителей Алтайского края, работающие вахтовым методом на строительстве объектов в Чемальском районе.

- Их доставили в отделение, где они признались в краже. Как выяснилось, поздно вечером мужчины распивали горячительные напитки на территории бывшей гидроэлектростанции. Когда все запасы закончились, магазины уже закрыли, но душа требовала продолжения «банкета». Тогда она решили вскрыть киоск, - поясняют в ГУ МВД России по Республике Алтай.

Среди сувенирной продукции злоумышленники нашли заветные бутылки с медовухой. К моменту задержания у вахтовиков осталось только четыре полные тары. Остальные они успели выпить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU