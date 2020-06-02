Вахтовики ограбили лавку с медовухой на Алтае
В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту кражи медовухи из торгового киоска.
В полицию обратилась хозяйка одного из торговых киосков, расположенных на территории Чемальской ГЭС. Женщина рассказала, что неизвестные взломали навесной замок и вынесли из павильона 20 бутылок медовухи. Ущерб потерпевшая оценила в шесть тысяч рублей.
Подозреваемых вскоре установили. Ими оказались трое жителей Алтайского края, работающие вахтовым методом на строительстве объектов в Чемальском районе.
- Их доставили в отделение, где они признались в краже. Как выяснилось, поздно вечером мужчины распивали горячительные напитки на территории бывшей гидроэлектростанции. Когда все запасы закончились, магазины уже закрыли, но душа требовала продолжения «банкета». Тогда она решили вскрыть киоск, - поясняют в ГУ МВД России по Республике Алтай.
Среди сувенирной продукции злоумышленники нашли заветные бутылки с медовухой. К моменту задержания у вахтовиков осталось только четыре полные тары. Остальные они успели выпить.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU