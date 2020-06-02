2020-06-02T12:50:30+03:00
Общество

Пенсионный фонд разберется со всеми фактами отказа в единовременной выплате

В каждом конкретном случае будет проведено расследование
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Выплаты получили более 188 тысяч семейВыплаты получили более 188 тысяч семейФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Алтайском крае началась выплата единовременных пособий на ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Однако не все семьи получили деньги.

Выплаты начались с 1 июня. В этот день перечисления получили 188 186 алтайских семей, в которых растут 270 700 детей указанного возраста. Однако, вместе с тем, были установлены случаи отказов семьям в материальной помощи. Причины на то были разные с каждом конкретном случае будут проводиться проверки.

- Уважаемые заявители, - обращается к семьям, получившим отказы или возвраты по единовременной выплате, управляющий краевым пенсионным ведомством Борис Трофимов. - В таких случаях территориальные органы ПФР обязательно свяжутся с каждым заявителем для внесения корректной информации в программный комплекс или же попросят вас (посредством телефонного звонка или SMS-оповещения) представить необходимые подтверждающие документы, любым удобным для вас способом, для оперативного принятия решения по выплате.

Напомним, обратиться за единовременной выплатой на детей можно до 1 октября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Алтайского края могут принять участие в создании онлайн-мозаики из флага России
Вахтовики ограбили лавку с медовухой на Алтае
Жительница Алтайского края проникла в чужой дом и украла кошелек, чтобы купить бензин
Пенсионный фонд разберется со всеми фактами отказа в единовременной выплате
На Алтае мужчина взял знакомую на «слабо» и поджег ее
РСХБ с 1 июня запускает потребительское кредитование по ставке от 6,9% годовых
ВТБ запустил программу со встроенной благотворительностью от инвестиций в ПИФ в помощь пожилым людям
«Единая Россия» передаст алтайским медикам реанимобиль со встроенным аппаратом ИВЛ
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 июня 2020 года составило 815
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 июня 2020 года составило 1985
На Барнаулке установят улавливатель мусора
Мужчина на грузовике переехал годовалого сына
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Почта России представила серию «добрых» открыток
В Барнауле отремонтируют дороги, ведущие к школам и детским садам
Более 30 тысяч цветов высадили на центральной клумбе площади Октября
Мошенник от имени барнаульца собирал деньги на «операцию» матери