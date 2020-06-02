Пенсионный фонд разберется со всеми фактами отказа в единовременной выплате

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:50:30+03:00

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В Алтайском крае началась выплата единовременных пособий на ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Однако не все семьи получили деньги.

Выплаты начались с 1 июня. В этот день перечисления получили 188 186 алтайских семей, в которых растут 270 700 детей указанного возраста. Однако, вместе с тем, были установлены случаи отказов семьям в материальной помощи. Причины на то были разные с каждом конкретном случае будут проводиться проверки.

- Уважаемые заявители, - обращается к семьям, получившим отказы или возвраты по единовременной выплате, управляющий краевым пенсионным ведомством Борис Трофимов. - В таких случаях территориальные органы ПФР обязательно свяжутся с каждым заявителем для внесения корректной информации в программный комплекс или же попросят вас (посредством телефонного звонка или SMS-оповещения) представить необходимые подтверждающие документы, любым удобным для вас способом, для оперативного принятия решения по выплате.

Напомним, обратиться за единовременной выплатой на детей можно до 1 октября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU