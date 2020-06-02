Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 июня 2020 года составило 815

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:25:40+03:00

815 человек в Алтайском крае уже вылечились от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле по состоянию на 2 июня 2020 года увеличилось еще на 26 человек. За минувшие сутки именно столько пациентов получили выписку.

По данным оперативного штаба Алтайского края, общее число вылечившихся от опасной инфекции составило 815 человек. Однако вместе с тем продолжает расти число выявленных ковидных больных. За сутки это число выросло на 70 человек. Большинство ожидаемо приходится на Барнаул – 51 случай. Именно краевая столица остается лидером по количеству пациентов с COVID-19 – 977 человек. На втором месте Бийск – 137, «бронза» у Змеиногорского района – 254.

- Из общего числа выявленных 123 случая – завозные, (два – из-за рубежа) 1390 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. В 243 случаях тест был взят в связи наличием внебольничной пневмонии, 448 – у заболевших ОРВИ, в 1294 случаях отмечается бессимптомное течение. Тяжело больных – 50, на аппарате ИВЛ – 14 человек, - добавляют в оперштабе.

В Алтайском крае по состоянию на сегодняшний день было обследовано на коронавирусную инфекцию 105242 человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 3266 человек, снято с меднаблюдения 24357 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU