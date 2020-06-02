На Барнаулке установят улавливатель мусора

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:13:25+03:00

Она уже доказала свою эффективность в прошлом году

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На реке Барнаулке планируют вновь установить улавливатель мусора, который создал житель краевой столицы Виталий Аверьянов.

Напомним, сотрудник Барнаульской теплосетевой компании создал установку на средства гранта и при поддержке отдела по развитию туризма администрации города. Она с легкостью собирала весь попадающий в реку мусор, но при этом рыба спокойно перемещалась.

После удачного опыта автор разработки представил на конкурс свой проект по открытию эко-школы «Чистые берега». Он вновь стал обладателем гранта Всероссийского конкурса Росмолодежи.

- Проект предусматривает обучение горожан экологической грамотности и культуре раздельного сбора мусора, а также размещение мобильной установки, улавливающей мусор, на реке Барнаулке, формирование на берегу тематической эко-зоны, установку контейнеров для раздельного сбора мусора, - сообщает пресс-служба администрации города.

Во вторник, 2 июня, установку вновь опустят в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU