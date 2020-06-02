2020-06-02T07:40:36+03:00
Происшествия

Мужчина на грузовике переехал годовалого сына

Мальчик госпитализирован с переломами
Анна СЕМИНА
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Ребенок госпитализирован в барнаульскую больницуРебенок госпитализирован в барнаульскую больницуФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае произошло ужаснейшее дорожно-транспортное происшествие: отец на грузовике переехал собственного годовалого сына.

Это произошло в селе Поперечном. Как сообщает сайт издания «Каменские известия» со ссылкой на официальный источник в правоохранительных органах, ДТП произошло 28 мая.

- В 17.30 поступило сообщение в дежурную часть о том, что в селе Поперечном на придворовой территории дома на улице Центральной, мужчина на грузовике ЗИЛ-130 при движении назад наехал на своего годовалого сына, который оказался без присмотра взрослых, - пишет издание.

В результате аварии ребенок получил перелом костей таза, ушибы и ссадины лица. Его на карете скорой экстренно госпитализировали в Каменскую ЦРБ. После этого его доставили в Барнаул, где он будет проходить лечение и восстановление.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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