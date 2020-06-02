В Барнауле отремонтируют дороги, ведущие к школам и детским садам

2 Июнь 2020 2020-06-02T05:25:13+03:00

Работы проводятся в комплексе: начиная с дорог и заканчивая освещением

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле приведут в нормативное состояние дороги, ведущие к детским образовательным и досуговым учреждениям.

Речь, конечно же, идет о подъездах к школам и детским садам. Особе внимание также уделяется обустройству пешеходных переходов, установке светофоров, барьерных ограждений, предупреждающих знаков и т.д.

По данным регионального минтранса, в частности в Барнауле дорожники уже провели модернизацию светофоров на перекрестках улиц 50 лет СССР и Георгиева, а также Балтийской и Лазурной. В непосредственной близости к ним расположены школы.

- С учетом большого количества детей, проживающих в границах этих улиц, - а это порядка 3000 школьников и 1200 дошколят - модернизация светофоров очень важна. Безусловно, это повысит безопасность дорожного движения на этом участке, - отметила директор школы № 132 Барнаула Инна Борисенко.

ИСТОЧНИК KP.RU