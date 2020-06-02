2020-06-02T04:48:01+03:00
Происшествия

Мошенник от имени барнаульца собирал деньги на «операцию» матери

Как минимум десять тысяч он точно сумел получить
Анна СЕМИНА
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Мошенник просил на "операцию матери" 450 тысяч рублейМошенник просил на "операцию матери" 450 тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
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Злоумышленник взломал страницу барнаульца в социальной сети и начал от его имени просить денег на операцию матери.

Такой вид мошенничества не редкость и порой знакомые тех, чьи аккаунты взламывают, ведутся на призыв о помощи и переводят деньги совершенно незнакомым людям. Так произошло и в случае 47-летнего барнаульца. Ему пришло сообщение якобы от близкого друга.

- Он сообщил, что его мать попала в дорожно-транспортное происшествие, и ей требуется дорогостоящая операция, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

В общем сложности он просил 450 тысяч рублей, но будет благодарен любой сумме. Ничего не подозревающий горожанин перечислил десять тысяч рублей на указанный банковский счет. Вскоре после этого он попытался дозвониться до друга, но ответа от него так и не получил. Только спустя час ему ответили, что страница взломана, а помощь просил незнакомец.

В полиции настоятельно рекомендуют в таких ситуациях прежде чем переводить деньги, перезвонить тому, кто их просит и уточнить лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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