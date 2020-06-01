Пьяный строитель покусал полицейского на Алтае

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:53:21+03:00

Свою вину он полностью признал и извинился перед потерпевшим

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В Алтайском крае осудили мужчину, который сначала не реагировал на замечания полицейских, а потом покусал одного из них.

Суд установил, что инцидент произошел в феврале этого года. Мужчина находился в рабочей командировке в Алтайском районе, где занимался строительством поликлиники. После завершения трудовой смены он решил отметить это событие с коллегами в кафе. В какой-то момент обвиняемый стал вести себя вызывающе, начал материться.

- Прибывшие на место сотрудники полиции попросили мужчину прекратить хулиганские действия, однако, тот не реагировал на замечания. Тогда они приняли решение доставить его в отделение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Такой исход вечера мужчину явно не устроил. Он начал оказывать сопротивление, а потом укусил одного из полицейских за палец и какое-то время, стиснув зубы, продолжал удерживать его, тем самым он причинил последнему физическую боль и телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд признал строителя виновным. Тот же в свою очередь полностью признал свою вину и извинился перед потерпевшим. Свое неподобающее поведение объяснил алкогольным опьянением. Ему назначили штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU