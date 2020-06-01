В Роспотребнадзоре рассказали, пройдет ли парад победы в Алтайском крае
Парад Победы в Алтайском крае, вероятно, не состоится. Окончательное решение о проведении или отмене мероприятия должен принять губернатор региона Виктор Томенко.
Об этом 1 июня на онлайн-конференции заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
– Пока окончательное решение в крае не принято. Когда будет принято решение, тогда и будем разрабатывать дополнительные противоэпидемические меры. Из федеральной службы рекомендаций пока не поступало, – рассказала Ульяна Калинина.
Напомним, президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем. В этот день пройдут военные парады и салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк» состоятся 26 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU