В Роспотребнадзоре рассказали, пройдет ли парад победы в Алтайском крае

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:01:49+03:00

Окончательное решение пока не принято

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Парад Победы в Алтайском крае, вероятно, не состоится. Окончательное решение о проведении или отмене мероприятия должен принять губернатор региона Виктор Томенко.

Об этом 1 июня на онлайн-конференции заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

– Пока окончательное решение в крае не принято. Когда будет принято решение, тогда и будем разрабатывать дополнительные противоэпидемические меры. Из федеральной службы рекомендаций пока не поступало, – рассказала Ульяна Калинина.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем. В этот день пройдут военные парады и салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк» состоятся 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU