Жители Алтайского края вернулись домой из Нью-Йорка
30 мая рейсом «Нью-Йорк – Москва» из-за границы прилетели 322 россиянина, сообщает «ТАСС». Среди них есть и жители Алтайского края.
По прилете в Москву их пересадили на два других самолета без выхода пассажиров из Шереметьево. Из столицы они отправились в другие города – в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск. Вернуться домой смогли жители 25 регионов России.
Помощь при вылете соотечественникам оказали дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более двух тысяч российских граждан, которые находятся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой.
ИСТОЧНИК KP.RU