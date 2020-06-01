Жители Алтайского края вернулись домой из Нью-Йорка

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:24:43+03:00

Изменить размер текста: A A

30 мая рейсом «Нью-Йорк – Москва» из-за границы прилетели 322 россиянина, сообщает «ТАСС». Среди них есть и жители Алтайского края.

По прилете в Москву их пересадили на два других самолета без выхода пассажиров из Шереметьево. Из столицы они отправились в другие города – в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск. Вернуться домой смогли жители 25 регионов России.

Помощь при вылете соотечественникам оказали дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более двух тысяч российских граждан, которые находятся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU