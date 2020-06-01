Барнаульцам снова отключат горячую воду

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:27:57+03:00

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В Барнауле СГК продолжает испытывать теплосети на прочность и плотность. В связи эти необходимо отключить горячую воду, сообщает пресс-служба администрации города

Где и на сколько отключат подачу горячей воды:

1 — 15 июня включительно — 45 многоквартирных и 51 частный дом, два детских сада, две школы 11 административных и нежилых зданий по улицам Интернациональной, Гоголя и других, а также микрорайон Затон и пос. Центральный.

29 июня — 13 июля включительно — восемь многоквартирных и три частных дома, два детских сада, школа и четыре административных здания по Павловскому тракту, улицам Никитина, Гоголя, Партизанской и другим.

Согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, также требующие отключения ресурса:

18 мая — 1 июня включительно — для 11 многоквартирных и шести частных домов, школы, медицинского учреждения и нежилого здания по улицам Короленко, Гоголя, М. Горького, Л. Толстого, Чехова и Пушкина.

19 мая — 2 июня включительно — для шести многоквартирных домов, детского сада и двух общежитий по Змеиногорскому тракту.

20 мая — 3 июня включительно — для десяти многоквартирных и двух частных домов, детского сада и нежилого здания по улицам Строительная и Пролетарская поселка Власиха.

21 мая — 4 июня включительно — для девяти многоквартирных и тех частных домов пос. Лесной.

В мэрии напоминают, что что с 15 июня начнутся гидравлические испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-2, это на месяц позже, чем обычно. Горячую воду у потребителей отключат до 6 июля. С 13 июля по 3 августа опрессовку будут делать по контуру ТЭЦ-3.

ИСТОЧНИК KP.RU