2020-06-01T09:05:33+03:00
Общество

Барнаульский детский сад выплатит 100 тысяч рублей за сломанный позвоночник у ребенка

Воспитатель не уследил за мальчиком
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Суд постановил взыскать 100 тысяч рублей.Суд постановил взыскать 100 тысяч рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле суд удовлетворил иск матери о взыскании компенсации вреда здоровья, причиненного ее малолетнему сыну, сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Лидия Барило.

В детском саду из-за рассеянности воспитателя прогулка закончилась трагедией. Ребенок улизнул с детской площадки, спрыгнул с высокого крыльца здания и получил компрессионный перелом позвоночника. Мальчик был вынужден длительное время носить корсет и не мог сидеть.

Ответственность за причиненные травмы понесет детский сад в соответствии со ст.1073 ГК РФ, по которой организация несет ответственность за вред, причиненный несовершеннолетнему в период его временного нахождения в образовательном учреждении.

Суд постановил взыскать 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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