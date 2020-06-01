Барнаульский детский сад выплатит 100 тысяч рублей за сломанный позвоночник у ребенка

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:05:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле суд удовлетворил иск матери о взыскании компенсации вреда здоровья, причиненного ее малолетнему сыну, сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Лидия Барило.

В детском саду из-за рассеянности воспитателя прогулка закончилась трагедией. Ребенок улизнул с детской площадки, спрыгнул с высокого крыльца здания и получил компрессионный перелом позвоночника. Мальчик был вынужден длительное время носить корсет и не мог сидеть.

Ответственность за причиненные травмы понесет детский сад в соответствии со ст.1073 ГК РФ, по которой организация несет ответственность за вред, причиненный несовершеннолетнему в период его временного нахождения в образовательном учреждении.

Суд постановил взыскать 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Роспотребнадзор подтвердил COVID-19 у воспитателя детского сада в Барнауле

Дежурная группа пока не работает (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU