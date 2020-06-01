2020-06-01T08:32:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 1 июня 2020 года составило 1915

Последние новости о коронавирусе в Барнауле на 1 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Заразились еще два района в Алтайском крае.Заразились еще два района в Алтайском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае приближается в двум тысячам. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 67 и составило 1915. Как сообщает региональный оперштаб, в географию распространения добавились сразу два новых района: Хабарский и Кытмановский.

Новые заболевшие обнаружены в Барнауле – 16 человек, в Рубцовском районе – 13, в Славгороде – восемь, в Новоалтайске – пять, по два в Бийске, в Камне-на-Оби, в Павловском, Алтайском, Третьяковском, Тюменцевском, Хабарском, Курьинском районах. По одному пациенту прибавилось в Горняке, Поспелихинском, Родинском, Егорьевском, Ребрихинском, Табунском, Косихинском, Бурлинском, и Кытмановском районах.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг лиц, которые контактировали с заболевшими, контролируют их лабораторное обследование и тщательно дезинфицируют очаги заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Алтайского края вернулись домой из Нью-Йорка
Барнаульцам снова отключат горячую воду
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 июня 2020 года составило 789
Барнаульский детский сад выплатит 100 тысяч рублей за сломанный позвоночник у ребенка
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 1 июня 2020 года составило 1915
В Барнауле расширяют объездную дорогу
В Алтайском крае клещи покусали более 6 тысяч человек
В Барнауле строят новое футбольное поле
СГК продолжает испытания теплосетей в контуре малых котельных на прочность, требующие отключение горячей воды
Алтайский край занимает третье место по числу заболевших коронавирусом в Сибири
Неравнодушный барнаулец печатает защитные маски на 3D-принтере и отдает медикам
В Барнауле за 500 млн рублей выставили на торги крупный торговый центр
Груда кирпича и пыли: в Бийске снесли водонапорную башню