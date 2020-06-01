Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 1 июня 2020 года составило 1915

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:32:11+03:00

Заразились еще два района в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о коронавирусе в Барнауле на 1 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае приближается в двум тысячам. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 67 и составило 1915. Как сообщает региональный оперштаб, в географию распространения добавились сразу два новых района: Хабарский и Кытмановский.

Новые заболевшие обнаружены в Барнауле – 16 человек, в Рубцовском районе – 13, в Славгороде – восемь, в Новоалтайске – пять, по два в Бийске, в Камне-на-Оби, в Павловском, Алтайском, Третьяковском, Тюменцевском, Хабарском, Курьинском районах. По одному пациенту прибавилось в Горняке, Поспелихинском, Родинском, Егорьевском, Ребрихинском, Табунском, Косихинском, Бурлинском, и Кытмановском районах.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг лиц, которые контактировали с заболевшими, контролируют их лабораторное обследование и тщательно дезинфицируют очаги заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU