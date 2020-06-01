В Барнауле расширяют объездную дорогу

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:02:29+03:00

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В Барнауле продолжают расширять объездную дорогу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Реконструкцию участка протяженностью 800 метров и мостового перехода через Барнаулку начали в 2019 году и завершат в октябре этого года. До конца 2021 планируют обновить 4,5 км.

– Решение о проведении подобных мероприятий было принято в связи с тем, что трасса работает в режиме перегрузки. Расширение же позволит в будущем сократить время пребывания «в пробках» жителей и гостей нашего региона, – пишут на сайте Минтранса.

Дорогу расширят до четырех полос, установят автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами, сделают пешеходные переходы и тротуары, чтобы было удобно подходить к остановкам. На протяжении всей зоны реконструкции установят освещение и дорожные знаки.

В ведомстве напомнили, что в 2017 году были закончены масштабные работы по капитальному ремонту путепровода с подходами.

ИСТОЧНИК KP.RU