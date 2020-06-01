В Барнауле строят новое футбольное поле

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:54:06+03:00

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В барнаульском сквере Химиков рабочие начали обустраивать новую спортивную площадку для мини-футбола, сообщает пресс-служба администрации города. Там разместят игровое поле с искусственным газоном, трибуны для болельщиков и раздевалку. Поле будет освещаться, вокруг него поставят ограждение.

Сейчас работники подрядной организации проводят выемку грунта с территории будущего футбольного поля. Спортивную площадку построят за счет внебюджетных средств, которые выделены Фондом социального содействия Александра Прокопьева и Фондом Владимира Шаманова «Защитники Отечества»

Напомним, что в 2016 году на Потоке провели масштабные работы по восстановлению сквера Химиков. В 2018 году в сквере проводилось благоустройство в рамках проекта «Комфортная городская среда». За эти годы на территории появились новые дорожки, освещение, скамейки, ограждение, детская площадка, арт-объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU