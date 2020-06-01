Груда кирпича и пыли: в Бийске снесли водонапорную башню

1 Июнь 2020 2020-06-01T04:31:32+03:00

Весь процесс занял всего несколько секунд

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В Бийске в минувшие выходные расправились со старой водонапорной башней. Рабочий процесс попал на видео.

Как сообщает «Бийский рабочий», водонапорная башня располагалась на овощеконсервном заводе в заречной части города. По всей видимости, объект решили снести из-за ветхости. Старую башню снесли всего за несколько минут.

Снос водонапорной башни Бийск.

Короткое видео снесения башни появилось на популярном видеохостинге YouTube: в один миг громадина рухнула на землю, превратившись в груду кирпича. Недалеко от башни стоял экскаватор, и можно предположить, что специалисты знали, в какую сторону и как разрушится постройка. Правда, пыли поднялось на месте очень много, и некоторые рабочие поспешили отбежать подальше.

Кстати, рядом с разрушенной башней можно заметить стройматериалы. Не исключено, что на месте планируют строительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU