2020-06-01T04:31:32+03:00
Общество

Груда кирпича и пыли: в Бийске снесли водонапорную башню

Весь процесс занял всего несколько секунд
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Бийске снесли водонапорную башнюВ Бийске снесли водонапорную башню
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В Бийске в минувшие выходные расправились со старой водонапорной башней. Рабочий процесс попал на видео.

Как сообщает «Бийский рабочий», водонапорная башня располагалась на овощеконсервном заводе в заречной части города. По всей видимости, объект решили снести из-за ветхости. Старую башню снесли всего за несколько минут.

Снос водонапорной башни Бийск.

Короткое видео снесения башни появилось на популярном видеохостинге YouTube: в один миг громадина рухнула на землю, превратившись в груду кирпича. Недалеко от башни стоял экскаватор, и можно предположить, что специалисты знали, в какую сторону и как разрушится постройка. Правда, пыли поднялось на месте очень много, и некоторые рабочие поспешили отбежать подальше.

Кстати, рядом с разрушенной башней можно заметить стройматериалы. Не исключено, что на месте планируют строительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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