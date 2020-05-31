Гаражные посиделки обернулись кражей и уголовным делом

31 Май 2020 2020-05-31T15:17:59+03:00

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В Бийске завели уголовное дело после кражи мобильного телефона во время импровизированного застолья.

С заявлением в полицию обратился 30-летний местный житель. Он рассказал, что накануне вместе со знакомым выпивал в гараже. После того, как застолье завершилось, он понял, что у него пропал сотовый телефон. Ущерб потерпевший оценил в десять тысяч рублей.

Как сообщают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю, во время проверки была установлена личность предполагаемого вора. Им, собственно, оказался приятель потерпевшего, который участвовал в «застолье». Полицейские задержали 29-летнего ранее судимого безработного мужчину. Он отпираться не стал.

- Молодой человек признался, что забрал телефон со стола, пока его владелец отвлекся, - подтверждают в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Телефон у злоумышленника изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU