2020-05-31T11:22:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Республике Алтай зарегистрировано 10 новых случаев коронавируса

А тем временем, 70 человек уже вылечились
Анна СЕМИНА
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За сутки в республике сделали 184 исследования.За сутки в республике сделали 184 исследования.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Оперативный штаб Республики Алтай сообщил о новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции в регионе.

За минувшие сутки было проведено 184 исследования. По состоянию на 30 мая установлено, что десять человек получили положительный результат на наличие коронавирусной инфекции.

- В том числе вирус обнаружен у трех жителей Горно-Алтайска, двое из которых дети, у трех жителей села Акташ Улаганского района и у четырех человек села Кош-Агач. Все заболевшие обследованы, как контактировавшие с ранее заболевшими, - сообщает оперштаб.

Таким образом, по данным на утро 31 мая, число инфицированных в республике составляет 132 случая.

- На Горно-Алтайск приходится – 41 (+3), Турочакский район – 25, Кош-Агачский – 24 (+4), в Улаганском районе 11 (+3) случаев, в Майминском – 9, в Усть-Коксинском - 8, в Онгудайском – 7, в Шебалинском - 4, в Усть-Канском районе – 3 случая, - уточняет источник.

Выздоровели от коронавируса 70 человек. Под наблюдением остаются 409.

ИСТОЧНИК KP.RU

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