Студент колледжа выложил на своей странице чужое интимное фото и теперь пойдет под суд

31 Май 2020 2020-05-31T05:46:59+03:00

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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 16-летнего студента колледжа из Михайловского района. Парень нарушил неприкосновенность частной жизни.

Как установило следствие, в декабре прошлого года он увидел на телефоне своего однокурсника пикантную фотографию его знакомой и уговорил приятеля переслать ее ему.

- После этого он опубликовал эту фотографию на своей странице в одной из популярных социальных сетей. При этом изображения стали доступны определенному кругу лиц из его окружения, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Своими действиями молодой человек нарушил конституционные права девушки на неприкосновенность частной жизни. По данному факту и было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью и раскаялся. Максимальная санкция, которая грозит ему – два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU