В Барнауле жителям пообещали избавиться от запаха канализации

30 Май 2020 2020-05-30T13:22:20+03:00

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Смрад в барнаульском квартале «Адмирал» должен в скоро времени исчезнуть. Для этого закупят новую систему очистки.

Старая не справляется не полностью. Реагент, который используется для дезодорации, позволяет очистить воздух от меркаптанов, метана, но понятно, что даже остаточный сероводород, формирующий этот резкий запах, вызывает справедливые жалобы жителей квартала.

Как заявил руководитель Барнаульского Водоканала Андрей Полюго, избавиться от запаха поможет система ультрафиолетового обеззараживания (сжигания) либо плазменная система.

Обновление запланировано инвестиционной программой на 2021-2024 годы, но мэрия пообещала решить вопрос в ближайшее время.

- Мы сделаем все возможное, чтобы найти дополнительные средства для закупки этого оборудования, либо придется вносить изменения в инвестпрограмму, - заявил граждоначальник Вячеслав Франк.

ИСТОЧНИК KP.RU