Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 мая 2020 года составило 1779

30 Май 2020 2020-05-30T08:44:19+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. По данным на 30 мая 2020 года выявлено 1779 человек. Прирост за сутки составил 71 случай, большинство из них – в Барнауле. За прошедшие 24 часа умер один пациент.

В настоящее время 41 человек находятся в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ - 15. За весь период умерли – 22 человека, в том числе 12 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе, сообщает оперштаб.

Всего в Сибири выявлено за весь период эпидемии больше 14 тыс. случаев инфекции, что составляет 4% от общего числа по России. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Больше всего заболевших в Красноярском крае – 28%. Алтайский край стоит на третьем месте, доля инфицированных составила 12%.

ИСТОЧНИК KP.RU